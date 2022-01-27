Общество "Знание" в 2022 году подготовит контент для театров, кино и школ

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Российское общество "Знание" планирует в этом 2022 году подготовить контент для телевидения, театров, кино, школ и библиотек. Об этом в четверг сообщил генеральный директор общества Максим Древаль в ходе круглого стола на тему "Молодежная политика России: новые контуры и приоритеты".

Он напомнил, что с апреля 2021 года практически с нулевых показателей обществу удалось организовать работу более 7 тыс. лекторов, создать свыше 30 тыс. минут просветительского контента, который получил более 320 млн просмотров, а также более 9 млн лайков и репостов в социальных сетях. "Мы были почти во всех регионах, провели почти 15 тыс. различных выступлений, мастер-классов, стратегических сессий и круглых столов", - сказал Древаль. "Мы планируем удвоение наших количественных и качественных показателей в 2022 году", - добавил он.

По словам директора общества, среди планов на этот год - развитие сети медиалабораторий. "Есть большой проект по медиалабораториям. Мы открыли 9 студий по стране за период перезагрузки. Они нам помогают делать знания более доступными, потому что это такие центры притяжения для молодежи, а с другой стороны - возможность дать региональным лекторам выйти на федеральный уровень, найти таланты", - сказал Древаль. По его словам, в этих лабораториях студенты разрабатывают интересные проекты и контент. "Мы хотим масштабировать эту практику - увеличивать количество студий, надеюсь, они все больше будут появляться в вузах, большая часть наших проектов будет совместная с ребятами прямо на местах", - отметил Древаль.

Он также сообщил, что общество рассчитывает "пойти на телевидение с трансформацией и новыми подходами", есть планы и в театрах. "Мы рассчитываем менять форматы контента, придем еще и в спектакли, и в театры. Попробовали пилотно и увидели, насколько это проникающий формат просвещения, видим, насколько ребята сами хотят участвовать, ставить спектакли. Рассчитываем объединить инициативность школьников и студентов, [чтобы] с таким уникальным форматом тоже заходить", - сказал Древаль.

У общества "Знание" есть планы совместных проектов с библиотеками и кинотеатрами. "Больше будем привлекать партнеров, заходить в библиотеки, которые сейчас классно изменились, но молодежь про это не знает. Они часто мультимедийные, с кучей активностей, с форматами игровыми. Через совместные проекты хотим показать молодому поколению, что это классное место для интеллектуального досуга, вернуть их в некоторой степени в библиотеки", - сказал Древаль. "[Планируем] зайти в кинотеатры с фильмами, которые мы будем делать вместе с документалистами, увеличить количество конкурсов, выйти с проектом классных часов в школах", - добавил он. Древаль отметил, что и школах есть большой простор для внеурочной деятельности. "Мы хотим помочь учителям с крутым контентом и планами уроков проводить мероприятия просветительского формата и уроки для ребят, помогая и со спикерами, и с видеоконтентом, и с эфирами. Надеюсь, ["Знание"] найдет большую школьную аудиторию", - заключил Древаль.

Об обществе "Знание"

Общество "Знание" было создано в 1947 году. В апреле прошлого года в послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин указал на необходимость перезагрузки старейшей просветительской организации страны на современной цифровой платформе. 12 мая в Москве состоялся III съезд общества "Знание", на котором был утвержден новый руководящий состав организации и определены дальнейшие векторы ее деятельности. Общество провело масштабную работу по расширению сообщества лекторов, созданию просветительского контента и его интеграции на всевозможные цифровые платформы, были организованы просветительские проекты и мероприятия в новых молодежных форматах по всей России.