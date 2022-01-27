Циклоны "Мария" и "Надя" принесут в Москву продолжительные снегопады

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Наступающие циклоны принесут в Москву пятидневные снегопады, которые будут сопровождаться метелью, сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Уже в пятницу Москва окажется под влиянием североатлантического циклона по имени "Мария", центр которого переместится на Псковщину. Это значит, что начнется снег, который во второй половине дня усилится. Закружит метель, видимость ухудшится до 2 км. Выпадет до 3 мм осадков", - написал он на своей странице в Instagram.

По словам Тишковца, интенсивность снегопадов возрастет в субботу, выпадет 5 мм осадков, а видимость сократится до 1 км. 30 января в первой половине дня, снегопад ослабеет, но после полудня снова наберет силу из-за приближения циклона "Надя".

"В понедельник Москва окажется в самом центре "Нади", а, значит, осадков станет еще больше - до 7 мм, что позволит сугробам впервые в сезоне подрасти до полуметровой высоты. При этом показания барометров обрушатся до 727 мм ртутного столба, что на 20 единиц ниже нормы и негативно скажется на самочувствии метеозависимых людей", - сообщил метеоролог, добавив, что во вторник 1 февраля снегопады будут кратковременные.

Таким образом, за ближайшие дни в Москве выпадет около 20 мм осадков, что является почти половиной месячной нормы. Однако метеоролог не считает грядущие снегопады экстремальными. Он назвал погоду на выходных идеальной для прогулок и занятий зимними видами спорта.