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Пандемия COVID-19

Трюдо ушел на самоизоляцию

Результат экспресс-теста на ковид премьера Канады был отрицательным

ОТТАВА, 27 января. /ТАСС/. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил, что уходит на пятидневный карантин после контакта с человеком, заразившимся коронавирусом.

"Прошлой ночью я узнал, что контактировал с заразившимся COVID-19. Результат моего экспресс-теста был отрицательным. Я следую правилам Минздрава Оттавы и ухожу на самоизоляцию на пять дней", - написал он в Twitter.

При этом Трюдо отметил, что по-прежнему чувствует себя хорошо и будет работать из дома, а также в очередной раз призвал канадцев вакцинироваться.

Теги
КанадаТрюдо, ДжастинПандемия COVID-19
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