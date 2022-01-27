Трюдо ушел на самоизоляцию

ОТТАВА, 27 января. /ТАСС/. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил, что уходит на пятидневный карантин после контакта с человеком, заразившимся коронавирусом.

"Прошлой ночью я узнал, что контактировал с заразившимся COVID-19. Результат моего экспресс-теста был отрицательным. Я следую правилам Минздрава Оттавы и ухожу на самоизоляцию на пять дней", - написал он в Twitter.

При этом Трюдо отметил, что по-прежнему чувствует себя хорошо и будет работать из дома, а также в очередной раз призвал канадцев вакцинироваться.