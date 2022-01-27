Более 100 общин Африки получат антиминсы для совершения Божественной литургии

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Патриарший экзарх Африки митрополит Клинский Леонид благословил передачу первых антиминсов (специальных платов) для совершения Божественной литургии в перешедших в юрисдикцию Русской православной церкви (РПЦ) православных приходах в Африке, антиминсы будут переданы священникам для 115 общин на континенте. Об этом сообщили в четверг в экзархате.

"Подписал первые 115 антиминсов для Африки. Это история!" - написал митрополит Леонид в своем Telegram-канале.

Как уточнили ТАСС в экзархате, "все подписанные антиминсы будут переданы духовенству в Африке в ближайшие дни священниками Русской православной церкви". "Очередная поездка митрополита Леонида в Африку на стадии планирования и согласования", - добавили в экзархате.

Наличие антиминса является обязательным условием для совершения Божественной литургии священником. По церковным канонам без него богослужение состояться не может.

По данным митрополита Леонида, уже в общей сложности более 150 клириков Александрийского патриархата из 12 стран изъявили желание перейти в юрисдикцию Русской православной церкви, и их число постоянно растет. При этом в РПЦ проверяют каждого священнослужителя, который изъявляет такое желание. Первый заместитель главы синодального отдела по взаимоотношениям РПЦ с обществом и СМИ Александр Щипков уточнил, что всего в Африке находятся около 300 православных приходов.

Священный синод РПЦ 29 декабря 2021 года постановил образовать Патриарший экзархат Африки. Синод решил принять в юрисдикцию Московского патриархата 102 священнослужителя Александрийского патриархата из восьми стран Африки с их приходами после соответствующих прошений. В постановлении уточнялось, что это сделано по причине уклонения в раскол патриарха Александрийского Феодора, поминовения им за литургией главы так называемой Православной церкви Украины Епифания Думенко и совместного с ним служения.