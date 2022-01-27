МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Запрещенный в служении протодиакон Андрей Кураев заразился коронавирусом. Он находится в состоянии средней степени тяжести, сообщил в четверг иеромонах Димитрий (Першин), лично знакомый с протодиаконом.

"Диакон Андрей Кураев слег с ковидом. Все очень непросто. Прошу молитв", - написал он на своей странице в Facebook.

Иеромонах добавил, что состояние Кураева стабильное, средней тяжести. "Врачи рядом", - написал он.

Епархиальный суд принял решение лишить Кураева сана за опубликованное в блоге оскорбление умершего 21 апреля 2020 года протоиерея Александра Агейкина, а также за "признаки хулы на церковь" в ряде его заявлений. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил лишение протодиакона Андрея Кураева сана, но ввел мораторий на издание соответствующего указа на время, которое потребуется Кураеву на пересмотр своих взглядов.