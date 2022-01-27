На сервисе Russpass появились новые туры из Москвы на Сахалин

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Новые туры из Москвы на Сахалин и обратно теперь доступны на сервисе Russpass. Всего доступно пять вариантов путешествия, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного комитета по туризму.

"В феврале все желающие совершить путешествие из Москвы на Сахалин и обратно могут воспользоваться готовыми туристическими пакетами. В предложении есть чартерный перелет. В стоимость тура уже включены перелет, трансфер, проживание и экскурсии на любой вкус. Те, кто планирует отправиться в путешествие из Москвы, могут выбирать из четырех готовых турпакетов: "Ski Сахалин", "Привет, зимний Сахалин! Лайт", "Привет, зимний Сахалин! Стандарт", Привет, зимний Сахалин! Макси", - рассказал собеседник агентства.

С туром "Ski Сахалин" путешественники проведут неделю на горнолыжных склонах курорта "Горный воздух". Они получат ski-pass на 5 дней подряд. В свободное от катания время можно будет взять экскурсии, чтобы познакомиться с незабываемой природой острова.

В свою очередь тур "Привет, зимний Сахалин! Лайт" предлагает знакомство с островом, включая обзорную экскурсию по вечернему Южно-Сахалинску. За дополнительную плату можно будет наполнить программу дополнительными экскурсиями - совершить поездку по Охотскому побережью к бухте Тихая и увидеть ледопады, прокатиться на собачьих упряжках или на снегоходах. Также туристы могут поучаствовать в мастер-классе по приготовлению блюда корейской кухни, отправиться на подледную рыбалку или поймать краба.

"Так, например, тур "Привет, зимний Сахалин! Стандарт" позволит увидеть красивые озера Тунайча и Изменчивое, отправиться на подледную рыбалку, посетить место силы Сахалина - скальный останец Лягушка, памятник природы регионального значения, которому 24 миллиона лет. Это одно из самых энергетически заряженных мест на острове, оно окутано мифами и легендами коренного народа - айнов. С вершины останца открывается изумительный вид на Анивский залив и озера. В программе оптимально сбалансированы экскурсионные активности и свободное время, которое можно посвятить катанию на горных лыжах", - рассказал собеседник агентства.

Во время тура "Привет, зимний Сахалин! Макси" путешественники увидят природные памятники региона, покатаются на собачьей упряжке и снегоходах и научатся готовить экзотические блюда. Это максимально наполненная впечатлениями программа понравится гостям, которые стремятся объять необъятное, сообщил собеседник ТАСС.

О турсервисе

Цифровой туристический сервис Russpass помогает быстро и легко спланировать путешествие по России. На Russpass можно приобрести железнодорожные и авиабилеты, забронировать отель, ресторан и многое другое. Сервис позволяет в несколько кликов составить индивидуальный маршрут по выбранным туристическим локациям или воспользоваться готовым предложением. Всего на Russpass сегодня доступно более 4 тыс. туристических предложений по регионам России.