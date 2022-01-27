ФЕОР поблагодарила Минпросвещения за включение Дня памяти Холокоста в воспитательный план

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) раввин Александр Борода поблагодарил министра просвещения РФ Сергея Кравцова за включение Международного дня памяти жертв Холокоста в календарный план воспитательной работы российских школ. Об этом говорится в письме президента ФЕОР, адресованном министру.

"От имени Федерации еврейских общин России и от себя лично выражаю Вам глубокую признательность за утверждение Международного дня памяти жертв Холокоста в календарный план воспитательной работы российских школ. <…> Почитание памяти всех, кто стал жертвой Холокоста, представляется мне не долгом перед еврейской общиной или еврейским народом, но обязательной составляющей российского морального воспитания", - указано в письме, копия которого находится в распоряжении ТАСС.

Как пояснил в своем обращении президент ФЕОР, разработка календаря воспитательной работы позволяет школам уделить дополнительное внимание важнейшим общественным датам. "Проведение дополнительных уроков, мемориальных акций, приуроченных ко Дню памяти жертв Холокоста, еще раз подчеркнет значимость этого дня, позволит посветить время подробному рассказу о миллионах безвинно погибших людей, о подвиге Советской армии, освободившей крупнейший концентрационный лагерь Освенцим", - написал он.

Борода также отметил, высокую степень образованности российских школьников в теме истории Холокоста, которая входит в обязательный образовательный стандарт уже много лет. "Мы можем отметить по аудитории Еврейского музея и центра толерантности и по взаимодействию со школами, насколько объемно изучается это черная страница мировой истории", - заключил он.

Накануне стало известно, что Минпросвещения России скорректировало примерный календарный план воспитательной работы на 2021-2022 учебный год, включив в него День памяти жертв холокоста. Опубликованное на сайте министерства распоряжение вносит изменения в план, который был утвержден в августе 2021 года.

Международный день памяти жертв Холокоста отмечают 27 января. В этот день в 1945 году Красная армия освободила лагерь смерти Аушвиц (Освенцим).