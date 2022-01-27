Очередной визит экспертов ВОЗ для оценки производства "Спутника V" намечен на февраль

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Очередной визит экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Россию для инспекции производственных площадок вакцины против нового коронавируса "Спутник V" ожидается в феврале. Об этом журналистам в четверг сообщили в пресс-службе Минздрава по итогам встречи министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко и директора департамента организации по нормам и предварительной квалификации ВОЗ Рожерио Пинто де Са Гаспара.

"Рожерио Гаспар отметил в целом высокую удовлетворенность взаимодействием с российской стороной в рамках процедуры преквалификации вакцины "Спутник V". Очередной визит экспертов ВОЗ запланирован на февраль", - говорится в сообщении.

Стороны также обсудили совместные шаги по аккредитации и включению российских регуляторных органов - Минздрава, Минпромторга и Росздравнадзора - в перечень регуляторных органов ВОЗ (WHO Listed authorities), а также создание в РФ учебного центра ВОЗ по регуляторным практикам. "По словам представителя ВОЗ, Россия вступила в процесс аккредитации для включения в перечень WLA в числе первых, поскольку ее регуляторная система в достаточной мере развита", - говорится в сообщении.

Регуляторы, включенные в перечень ВОЗ, являются ведущими агентствами мира, осуществляют свои функции с учетом общепризнанных международных требований к репродукции на основе надлежащей регуляторной практики ВОЗ. Решения являются рефератными для многих иностранных агентств. Аккредитация на соответствие требованиям ВОЗ является условиям для поставок в программы ООН отдельных типов медицинской продукции.

Российская регуляторная система в сфере контроля обращения вакцин и безопасности иммунизации аккредитована на соответствие требованиям ВОЗ в 2016 году.

