В Дагестане раздали 5 тыс. порций хлеба в память о подвиге жителей блокадного Ленинграда

МАХАЧКАЛА, 27 января. /ТАСС/. Мероприятия по случаю 78-й годовщины освобождения Ленинграда от блокады фашистских войск прошли во всех муниципалитетах Дагестана. В регионе в течение пяти дней прошли акции, показы фильмов и памятные уроки для школьников, сообщил ТАСС консультант отдела гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспитания министерства по делам молодежи региона Рамазан Магомедов.

"Всероссийская акция "Блокадный хлеб" в память о жителях и защитниках блокадного Ленинграда прошла с 23 по 27 января и охватила около 5 тыс. дагестанцев. Около 3 тыс. кусочков хлеба раздали волонтеры "Победы" в городе Каспийске, около 1 тыс. - в Махачкале, всего было роздано в регионе около 5 тыс. порций", - отметил Магомедов.

Хлеб для раздачи, по словам Магомедова, был приготовлен по примерному рецепту, приближенному к блокадному.

"Помимо акции, в рамках памятных мероприятий около 100 тыс. школьников региона стали участниками всероссийского урока памяти, которые прошли в образовательных учреждениях региона. Кроме того, в республике состоялся показ исторического фильма в республиканском молодежном центре", - сообщил Магомедов. Также волонтеры навестили жителей блокадного Ленинграда, их в регионе всего семь, четверо из них находятся в Махачкале.

О блокаде Ленинграда

Блокада Ленинграда, продолжавшаяся 872 дня, унесла жизни сотен тысяч жителей города, точную цифру потерь историки не могут назвать до сих пор, оценки разнятся от 500 тыс. до 1,5 млн человек. Битва за Ленинград вошла в историю как одно из самых длительных и кровопролитных сражений Второй мировой войны. С осени 1941 года предприняли пять попыток прорвать блокаду, однако удачной оказалась лишь шестая - операция "Искра" в январе 1943 года. Полностью снять блокаду Советской армии удалось лишь год спустя, 27 января 1944 года, этот день ежегодно отмечается в Петербурге как "День Ленинградской Победы".