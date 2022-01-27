Премию "Хранитель памяти" вручили в "Геликон-опере" в День памяти жертв Холокоста

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Вручение премии Российского еврейского конгресса (РЕК) "Хранитель памяти" в четверг вечером, в Международный день памяти жертв Холокоста, прошло в музыкальном театре "Геликон-опера". В 2022 году в числе лауреатов стал мэр Москвы Сергей Собянин, сообщили ТАСС в пресс-службе РЕК.

"Мэр Москвы Сергей Собянин, поэт и общественный деятель Евгений Евтушенко (посмертно), театральный режиссер, художественный руководитель Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова Римас Туминас, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, основатель и сопредседатель центра и фонда "Холокост" Илья Альтман", - сообщили в РЕК имена лауреатов 2022 года.

Премия "Хранитель памяти" присуждается выдающимся людям, которые внесли особый вклад в сохранение памяти о тех, кто пострадал от геноцида.

В прошлом году премию получили руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов, губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров, глава фонда "Эвен Эзер" Борис Васюков и драматург Александр Гельман.

Благотворительный мемориальный вечер "Хранитель памяти" с вручением одноименной премии в Москве по традиции стал главным событием недели памяти, которая в этом году проводится с 17 января по 4 февраля очно и онлайн. В программе около тысячи мемориальных, культурных и образовательных мероприятий в 80 российских регионах.

Неделя памяти - цикл мемориальных и образовательных мероприятий - приурочена к Международному дню памяти жертв Холокоста 27 января. В этот день в 1945 году Красная армия освободила лагерь смерти Аушвиц-Биркенау (Освенцим).