В Тюменскую область за 2021 год переехали 150 соотечественников по программе переселения

ТЮМЕНЬ, 27 января. /ТАСС/. Программа добровольного переселения соотечественников, которая действует в Тюменской области, позволила в 2021 году осуществить переезд в регион 150 людям, более половины из них - переселенцы из Казахстана. Об этом журналистам в четверг сообщили в пресс-службе губернатора региона.

"В наш регион переехали 58 участников программы и 92 члена их семей, в том числе 59 детей. Основной целевой показатель региональной госпрограммы "Оказание содействия добровольному переселению в Тюменскую область соотечественников, проживающих за рубежом" на 2021 год выполнен полностью. Более половины переселенцев прибыли из Казахстана, остальные - из других стран бывшего СССР", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе главы региона, высшее и среднее профессиональное образование имеют 78% переселенцев и членов их семей. Служба занятости населения оказывает новым жителям активное содействие в трудоустройстве.

Программа содействия переселению соотечественников в Тюменской области работает с 2013 года. За это время в регион прибыли 2 982 переселенца и члена их семей. В семьях участников программы после переезда в Тюменскую область родились 49 детей.