МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин направил приветствие участникам и гостям мемориального вечера "Хранитель памяти", приуроченного к Международному дню памяти жертв Холокоста. Телеграмма опубликована в четверг на сайте Кремля.

"Сколько бы времени ни прошло, человечество никогда не забудет эту страшную по своим масштабам и жестокости трагедию, которая произошла в годы Второй мировой войны. В России глубоко скорбят о миллионах невинных людей, в том числе наших соотечественников, растерзанных в застенках концлагерей и гетто, расстрелянных карателями, погибших от голода и болезней", - говорится в сообщении.

Путин подчеркнул, что в России гордятся мужеством и самоотверженностью воинов Красной армии, союзников по антигитлеровской коалиции, бойцов движения Сопротивления, которые освободили Европу и мир от нацизма, спасли от истребления целые народы.

"Наш долг - сохранить и передать грядущим поколениям правду о событиях Второй мировой войны, как общее бесценное достояние беречь и защищать ее подлинных героев, пресекать попытки оправдать чудовищные злодеяния нацистских преступников и их пособников и всегда помнить, какими катастрофическими, ужасающими последствиями может обернуться потакание национализму, агрессии, расизму, антисемитизму и русофобии", - отметил он.

Глава государства также выразил признательность организаторам Недели памяти, ее участникам, волонтерам и всем, кто дорожит исторической истиной и проявляет высокую гражданскую ответственность.

Неделя памяти - цикл мемориальных и образовательных мероприятий. Приурочена к Международному дню памяти жертв Холокоста 27 января. В этот день в 1945 году Красная армия освободила лагерь смерти Аушвиц-Биркенау (Освенцим). Федерация еврейских общин России и Российский еврейский конгресс в четверг проводят памятные мероприятия, приуроченные к Международному дню памяти жертв Холокоста. Благотворительный мемориальный вечер "Хранитель памяти" с вручением одноименной премии в Москве по традиции станет главным событием Недели памяти.