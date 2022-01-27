Первый гид по более чем сорока винодельням Юга России представили в Москве

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Первый в России винный туристический гид "Винные дороги Боспорского царства" - книгу с информацией о более чем 40 винодельнях Юга России, находящихся на межрегиональном туристическом маршруте "Золотое кольцо Боспорского царства" - представили в Москве, передает корреспондент ТАСС.

"Открываем всему миру Россию как один из центров античной культуры, цивилизации. Хотелось бы сказать слова благодарности тем, кто участвует в реализации проекта - четырем регионам Юга России", - заявил руководитель проекта Христофор Константиниди.

В гиде показаны истоки возникновения культуры виноделия на территории России в античное время, представлены актуальные данные о современном российском виноделии, о винодельнях, открытых для туристов. "Не было аналогичных проектов, которые объединяли такое количество регионов РФ. Сегодня по этому пути уже порядка 1 млн туристов и порядка 500 тыс. туристов пробуют его винную составляющую в Крыму, только в Крыму", - отметил министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко.

Позже Константиниди пояснил ТАСС, что их проект стимулирует создание новых туристических площадок. На данный момент их число выросло примерно на 30%. "Благодаря нашему проекту, в Геленджике была открыта винодельня с античным музеем. <…> В будущем мы также планируем сделать 3D гид", - заключил он.

Первый российский туристический гид "Винные дороги Боспорского царства" создан в рамках развития проекта "Золотое кольцо Боспорского царства" при поддержке Федерального агентства по туризму.

Туристический маршрут "Золотое кольцо Боспорского царства" был разработан Краснодарским региональным отделением Русского географического общества совместно с Министерством курортов, туризма и олимпийского наследия Кубани и запущен еще в 2019 году. Он объединяет достопримечательности античной эпохи в Ростовской области, Краснодарском крае, Крыму и Севастополе. Это уцелевшие объекты античного периода, тематические музеи, места раскопок, а также современные центры винного туризма. Маршрут пользуется большой популярностью у иностранцев, объекты уже успели посетить туристы из Австрии, Словении, Японии и Германии.