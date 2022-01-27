В РФ предложили организовать транспорт до кружков и секций для детей из многодетных семей

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Многодетные семьи зачастую не могут отправлять своих детей в кружки и секции из-за отсутствия возможности сопроводить их, поэтому нужно организовать общий транспорт для таких детей на уровне муниципалитетов или школ. Такое предложение высказала в четверг уполномоченный по правам ребенка в Республике Дагестан Марина Ежова на XVIII съезде уполномоченных по правам ребенка в субъектах РФ.

"Проблема у многодетной мамы - как и с кем оставить детей дома, если она повезет ребенка в то или иное учреждение, или кто повезет ребенка, если мама будет сидеть и присматривать за другими детьми. Абсолютно бытовая история, но для большинства многодетных семей она остается ключевой в причинах непосещения учреждений дополнительного образования. <...> Может быть, подключить к этому муниципалитеты, может быть, определить из имеющихся уже технических средств мобильных школьные автобусы", - сказала Ежова.

Она отметила, что на данный момент по инициативе волонтеров в республике действует проект "Социальное такси". Добровольцы помогают детям младшего возраста добраться до организаций допобразования. Однако, по словам Ежовой, нужны системные меры, которые помогут довозить детей до кружков и секций не только с помощью волонтеров и общественных организаций, но и сил местных властей или школы.

Для Дагестана, по словам Ежовой, эта тема особо актуальна, так как 80% местности в регионе - это горы и труднодоступные населенные пункты.

Ранее сообщалось, что по итогам прошлого года в регионе по нацпроекту созданы 76 тыс. новых мест допобразования детей в 592 образовательных организациях по шести различным направлениям.