Свердловские власти рекомендовали обеспечить в школах "ступенчатое" начало занятий

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 января. /ТАСС/. Министерство образования и молодежной политики Свердловской области рекомендовало обеспечить "ступенчатое" начало занятий в подведомственных организациях. Об этом сообщили ТАСС в департаменте информационной политики региона.

"Министерством образования и молодежной политики Свердловской области дана рекомендация всем подведомственным образовательным организациям обеспечить "ступенчатое" начало занятий, разобщение на переменах, на обедах в столовой. Кроме того, необходимо обеспечить выполнение масочного режима и других требований эпидбезопасности", - сказали в департаменте.

"Ступенчатое" начало занятий предполагает, что уроки для разных классов будут начинаться в разное время.

В Свердловской области в последние недели наблюдается рост ежедневного числа заражений коронавирусом, на 27 января цифра достигла 1 896 случаев, что является пиком. В регионе за всю пандемию выявлено 216 068 случаев заражения, выписано 189 165 человек, умерли 9 945 человек.