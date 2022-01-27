Трех задержанных в Ростовской области журналистов отпустили из пограничного управления ФСБ

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 января. /ТАСС/. Трех российских журналистов, которые были задержаны в Ростовской области около государственной границы, отпустили из пограничного управления ФСБ России по региону. Им выдали протоколы с предупреждением о запрете на работу в пограничной зоне без специальных пропусков, говорится в заявлении интернет-издания Znak.com, чей журналист был задержан.

"Журналиста Znak.com Игната Бакина отпустили из отдела погранслужбы ФСБ в Ростовской области, где он вместе с коллегами - фотографом издания "Блокнот-Ростов" Александром Прохорцевым и фрилансером Глебом Голодом - провел пять часов. Им выдали протоколы с предупреждением о запрете на работу в пограничной зоне без специальных пропусков", - говорится в заявлении.

Журналисты уже покинули Куйбышевский район Ростовской области.

Ранее сообщалось, что пограничники задержали около государственной границы в районе села Куйбышево трех журналистов российских средств массовой информации. Среди задержанных - журналисты издания Meduza (признано в России СМИ-иноагентом) и интернет-издания Znak.com. Представители СМИ находились в пограничной зоне без соответствующего разрешения.