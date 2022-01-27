В Иерусалиме выпало до 25 см снега

ИЕРУСАЛИМ, 27 января. /Корр. ТАСС Андрей Широков/. От 15 до 25 см снега выпало в течение ночи и первой половины дня в Иерусалиме в четверг, что является почти рекордным событием, так как снежный покров выше 10 см обычно ложится в городе на несколько часов не чаще одного раза в несколько лет. Об этом сообщает израильское радио Kan.

Шоссе из Тель-Авива в Иерусалиме на горных участках за ночь засыпало снегом так, что открыли его только уже ближе к полудню, передает корреспондент ТАСС с места событий. В самом городе на основных улицах поначалу были расчищены только центральные ряды, так как остальные были заставлены застрявшими машинами. Ближе к вечеру пошел холодный дождь, который смыл часть снега, разблокировав пути для проезда. Ливень вызвал мощные туманы в низинах, которые вновь затруднили движение по шоссе в районе иерусалимских предгорий.

Школы по решению муниципалитета были закрыты. На дорогах образовались многочасовые заторы. "Пока иерусалимцы и его гости наслаждаются остатками снега, оставшимися в городе, вечером по всей стране опять пошли мощные дожди и ливни", - предупреждает Kan, отмечая, что в пятницу "будет особенно холодно" на Голанских высотах и на возвышенностях в центре и на севере страны, а в низинах у Мертвого моря и в прибрежной полосе возможны подтопления.