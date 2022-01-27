Матвиенко считает недопустимым безразличие к попыткам фальсификации событий Холокоста

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает недопустимыми любые попытки замалчивать и фальсифицировать события Холокоста, которые стали проявлением варварства и жестокости фашистской идеологии. Обращение Матвиенко зачитали в четверг на благотворительном мемориальном вечере "Хранитель памяти", организованном Российским еврейским конгрессом в рамках Недели памяти.

"Непреходящая боль от варварства, зверств и всепоглощающей жестокости фашистской идеологии является грозным предупреждением новым поколениям, напоминанием об абсолютной недопустимости культивирования в той или иной сфере идеи расового превосходства. Извлекая уроки из трагического прошлого, мы получаем ценную возможность не допустить подобных ошибок в будущем", - подчеркнула Матвиенко.

"Мы не в праве позволить себе быть безразличными, не реагировать на попытки вольной интерпретации, замалчивания и откровенной фальсификации фактов и событий тех скорбных лет. Мы обязаны сберечь для потомков достоверные сведения об узниках лагерей смерти, газовых камерах и крематориях - обо всем, что сложно понять и еще сложнее принять", - добавила она.

Матвиенко назвала геноцид еврейского народа тяжелейшим преступлением, которое не имеет срока давности. "Ему нет ни забвения, ни прощения. Беспощадный террор и бесчеловечность Холокоста, в ходе которого миллионы ни в чем не повинных людей испытали на себе ужас беспрецедентного насилия со стороны нацистской Германии и коллаборационистов, навсегда запечатлены в истории и человеческой памяти", - отметила Матвиенко.