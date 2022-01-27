В Ростовской области запустят ипотечное кредитование под 1% для студентов-отличников

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 января. /ТАСС/. Выпускники университетов Ростовской области получат возможность оформления ипотеки на льготных условиях под 1%. Об этом во время пресс-конференции сообщил губернатор региона Василий Голубев, уточнив, что для получения льготной ипотеки необходимо окончить учебу на "отлично".

"Думаю, что в ближайшее время примем региональный закон, в котором создадим определенные преференции для студентов, которые заканчивают наши вузы, - возможность льготной ипотеки для получения жилья. Речь идет об ипотеке в 1%, остальное возьмет на себя регион. <…> Есть одно условие на перовом этапе: сейчас мы говорим о тех, кто закончил вузы на "отлично", - сказал Голубев.

По словам главы региона, такой возможностью смогут также воспользоваться выпускники медицинских вузов из других регионов. Подготовка медиков, как отметил Голубев, является важной задачей для региона, поэтому власти увеличили на 30% квоты на обучение студентов в Ростовском государственном медицинском университете.