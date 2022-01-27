Эксперты: отцов нужно привлекать к борьбе с травлей в школах

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Привлечение отцов к борьбе с травлей в российских школах поможет быстрее решить эту проблему, использовав новые механизмы профилактики. Параллельно нужно повышать авторитет отцов среди детей и подростков, пришли к выводу участники XVIII съезда уполномоченных по правам ребенка в субъектах РФ.

"Часто случается так, что родители остаются в стороне и не понимают, чем отличается конфликт от конкретного буллинга, то есть травли. <...> Участие отцов здесь максимально существенно для того, чтобы каждый папа, который заинтересован, проявил максимальное участие в решении этой проблемы в школе своего ребенка. Мы для себя ставим цель реализовать модель "отец - это безопасность" и на территории школьного пространства, и в родительских сообществах", - сказал исполнительный директор общественной организации "Союз отцов" Юрий Соленов.

По его словам, в российских школах нужны система профилактики травли и механизм противодействия буллингу, к внедрению которых должны быть привлечены отцы.

При этом сегодня в России необходимо повышать авторитет отцов и усиливать их роль в образовании и воспитании детей, считает уполномоченный по правам ребенка в Кировской области Владимир Шабардин. "Нам очень важна роль родительского сообщества и роль отцов. У нас огромные вопросы всегда возникают по тому, как работать с подростками, именно с мальчиками", - сказал он.

С этим мнением согласен представитель нижегородской организации "Совет отцов" Александр Заремба. Он рассказал, что потребность в общении с отцами у детей действительно есть, и это показал проект "Мужские разговоры", который в ноябре прошлого года прошел в Нижегородской области.

"Это разговоры на равных, в котором участвовали 1 250 отцов в 400 образовательных учреждениях, каждый отец провел свой класс. И я хочу сказать, результаты довольно ошеломительные в том плане, что как раз пришел запрос от детей на совместное проведение времени. <...> В этом как раз и стоит задача - чтобы дети искали образцы не на стороне, в интернете, а среди отцов и родителей", - добавил Заремба.