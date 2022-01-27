Воронежский губернатор учредил студенческую стипендию имени Петра I

ВОРОНЕЖ, 27 января. /ТАСС/. Губернатор Воронежской области Александр Гусев учредил для студентов вузов региона стипендию имени Петра I к 350-летию со дня рождения императора, которое будут отмечать 28 мая 2022 года. В Воронеже Петр I строил военно-морской флот, сообщил в своем Telegram-канале в четверг губернатор Александр Гусев.

"Учредил стипендию имени Петра I для воронежских студентов. Уже поручил определить ее размер и возможных получателей", - сообщил он.

Гусев добавил, что в регионе 28 мая 2022 года будут отмечать 350-летие со дня рождения Петра I, который на воронежской земле создавал первый регулярный военно-морской флот России. К юбилею императора в регионе запланировано 300 мероприятий, часть из них уже провели, в том числе установили памятных знаки в Рамони, Острогожске, Павловске, где находились петровские верфи и производства для флота.

"В следующем году займемся реконструкцией Дома Гарденина, где будет музей петровской эпохи. Еще хотим провести в Воронеже Всероссийское заседание Ассамблеи петровских музеев России, создать мультфильм со студией Wizart Animation, поставить спектакли, выпустить книги и многое другое. Продолжим развивать и территории для отдыха. Это - Петровская набережная, Петровский остров и туристический кластер в Костенках, куда царь направил первые археологические экспедиции", - сообщил Гусев.

Ранее сообщалось, что в декабре 2020 года губернатор Воронежской области Александр Гусев поручил начать в Воронеже реконструкцию объекта культурного наследия федерального значения "Дом Гарденина", который построен в Фабричном переулке в первой половине XVIII века сподвижником Петра I, купцом Потапом Гардениным и считается одним из первых каменных зданий города. В разные годы в здании располагались больничный корпус, воспитательный дом, богадельня, дом инвалидов, жилые квартиры. Во время Великой Отечественной войны дом был разрушен, его восстановили в 1946-1947 годах, жильцов расселили в 2015 году, с тех пор здание пустует.

В 2021 году исполнилось 325 лет первому регулярному военно-морскому флоту России, который создавался в Воронеже по указу Петра I. В Воронеже 27 апреля 1700 года был спущен на воду первый линейный корабль "Гото Предестинация", военные корабли строили на более чем 10 воронежских верфях, в том числе в Воронеже, в Павловске, Острогожске, Рамони, Таврово и других городах региона. По данным историков, Петр I приезжал в Воронеж 13 раз и провел здесь в общей сложности почти 500 дней.