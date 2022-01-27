Володин заявил, что инфекционная больница в Саратове получила медицинскую лицензию

ТАСС, 27 января. Достроенная в конце 2021 года инфекционная больница в Саратове получила медицинскую лицензию, сообщается в Telegram-канале "Володин.Саратов", посвященном региональным проектам спикера Госдумы Вячеслава Володина.

"Построенная областная инфекционная больница получила лицензию на осуществление медицинской деятельности. Поздравляю. Но нам важно, чтобы кроме стен, современного оборудования, в больнице работали врачи, медицинский персонал - те, от кого зависит оказание медицинской помощи. Качество ее, эффективность", - говорит Володина на видео, опубликованном в канале.

По его словам, служебное жилье для персонала новой инфекционной больницы планировалось построить в Елшанке. "Правильно как можно быстрее, чтобы врачи получили квартиры, а это значит, в больнице у нас с вами будут высококвалифицированные медицинские кадры. Со своей стороны сделаю все для того, чтобы оказать поддержку в строительстве жилья. Но насколько знаю, в планах правительства Саратовской области этот вопрос решить. Вот хотелось бы, чтобы эти планы реализовались как можно быстрее", - сказал Володин.

Строительство инфекционной больницы было завершено в Саратове в декабре. Учреждение площадью 56 тыс. кв. м рассчитано на 400 коек, но при необходимости сможет принять более 1 000 пациентов без нарушения санитарных норм. Персонал больницы - 1 256 человек, из которых 1 000 - это врачи, средний и младший медицинский персонал. Ввод в эксплуатацию нового объекта, по данным властей, поможет разгрузить другие медицинские учреждения региона. Во время пандемии она будет полностью задействована под лечение заболевших COVID-19.