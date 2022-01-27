Эксперт: в России заболеваемость COVID-19 среди детей увеличилась в 14 раз за две недели

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Количество заболевших ковидом детей в России увеличилось примерно в 14 раз за последние две недели, заявила в четверг заместитель директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.

"Мы очень четко видим, что заболеваемость коронавирусной инфекцией среди детей увеличилась во много раз и по странам зарубежья, и по Российской Федерации. Рост составил за две недели примерно 14 раз, растет число госпитализаций", - сказала она в эфире телеканала "Россия-24".

Комментируя ситуацию с коронавирусом в РФ, Руженцова предположила, что вызванная омикрон-штаммом волна будет не такой продолжительной, как предыдущие.

В среду вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что в России уровень госпитализации детей с коронавирусом увеличился на 36,5% за предыдущие два дня.