Новый центральный КПП достроят в тюменском аэропорту Рощино к середине 2022 года

ТЮМЕНЬ, 27 января. /ТАСС/. Строительство нового центрального контрольно-пропускного пункта началось в тюменском международном аэропорту Рощино, что приведет к удвоению пропускной способности КПП. Объект завершат сооружать к середине 2022 года, сообщили журналистам в пресс-службе аэропорта.

"Начали подготовительные работы перед реконструкцией аэропорта Рощино. начали их с очень важного этапа - строительства нового центрального контрольно-пропускного пункта, для досмотра транспортных средств и персонала, которые попадают на контролируемую территорию аэропорта. Его строительство необходимо для освобождения площади под расширение терминала. <...> Планируемый срок завершения строительства июль 2022 года", - говорится в сообщении.

Как добавили в Рощино, новый КПП заменит предыдущий, менее современный, с точки зрения оборудования пункт пропуска. Пропускная способность нового КПП возрастет вдвое за счет увеличения числа досмотровых зон. Ранее ТАСС сообщили в Рощино, что до 2025 года в Тюмени завершится реконструкцию аэровокзального комплекса аэропорта.