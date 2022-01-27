Турпоток в Новгородской области вырос в 2,5 раза за пять лет

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 27 января. /ТАСС/. Туристический поток в Новгородской области вырос в 2,5 раза за последние пять лет. За год он составляет около 2 млн человек, об этом сообщил губернатор Новгородской области Андрей Никитин в рамках ежегодной пресс-конференции.

"В 2,5 раза вырос турпоток за последние пять лет. У нас он сейчас составляет около 2 млн человек в год", - сказал Никитин добавив, что для того, чтобы говорить о том, что Новгородская область достойно представлена на туристической карте России эту цифру необходимо увеличить в два раза.

"Динамика хорошая, динамика позитивная была каждый год несмотря на ограничения. Что важно внутри этой цифры, это то, что у нас увеличилось количество дней, которые туристы проводят в Новгородской области", - сказал губернатор.

По его словам, ранее туристическая активность в регионе в основном была представлена однодневными автобусными турами с осмотром каких-то ключевых объектов в областном центре. Сейчас продолжительность пребывания туристов в Новгородской области составляет три-четыре дня.

"Они [туристы] стали посещать не только Новгород, но и другие наши центры туристической привлекательности, потому что где-то инфраструктура появилась, где-то памятники восстанавливаются. Но работы впереди еще много. Легко вырасти от маленьких цифр, теперь наша задача вырасти от того, что имеем сейчас", - отметил Никитин.

По словам губернатора, с точки зрения налогов и экономики общий объем оборота туристической отрасли в регионе составляет около 6 млрд рублей. Однако при этом власти региона не рассматривают туристическую отрасль как источник поступления налоговых платежей, туризм рассматривается, как источник занятости и развития малого бизнеса.