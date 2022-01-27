В Новгородской области врачи остродефицитных специальностей получат по 500 тыс. рублей

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 27 января. /ТАСС/. Врачи остродефицитных специальностей Новгородской области получат ежегодную доплату в 500 тыс. рублей. Об этом сообщил в пятницу губернатор Новгородской области Андрей Никитин в ходе ежегодной пресс-конференции.

"Программа региональных доплат врачам остродефицитных специальностей по 500 тыс. в год в дополнение к программам "Земский доктор" и "Земский фельдшер", в том числе наша региональная программа действует и для врачей-пенсионеров, которые хотят вернуться и готовы еще пять лет отработать", - сказал Никитин, добавив, что с началом пандемии наблюдался определенный отток среди врачей пенсионного возраста, однако сейчас те, кто решили вернуться в профессию, также получат эту региональную выплату.

По словам губернатора, эта мера в том числе также позволила избежать отток врачей из регионов, а в комплексе с другими мерами поддержки медиков в регионе и вовсе создала положительную динамику в вопросе привлечения кадров.

"У нас второй город наблюдается положительная динамика. Баланс какой-то появился среди тех, кто уходит и тех, кто приходит", - пояснил Никитин.

Среди действенных мер поддержки медиков - обеспечение жильем. Ежегодно в регионе для врачей выделяется 50 квартир, которые через семь лет остаются в собственности медиков. "Это такая бесплатная ипотека. Эти квартиры попадают как в новгородские больницы, так и по заявкам районов, там, где есть потребность", - пояснил он.

Кроме того, на региональном уровне принята мера поддержки молодых специалистов, которые едут работать в ФАПы и сельскую местность, в первые три года им доплачивается по 15 тыс. рублей в месяц.