Финляндия с 1 февраля ослабит антиковидные ограничения

ХЕЛЬСИНКИ, 27 января. /ТАСС/. Власти Финляндии с 1 февраля ослабят ограничения на работу точек общепита. Об этом сообщила в четверг на пресс-конференции министр социальных дел и здравоохранения Ханна Сарккинен.

"С 1 февраля рестораны, специализирующиеся на подаче еды, смогут продавать алкоголь до 20:00 по местному времени и могут быть открыты до 21:00", - сказала она. Для баров существующие ограничения пока сохранятся - им нужно будет закрываться в 18:00.

Кроме того, министерство рекомендует разрешить открыться многим общественным местам и учреждениям, где риск заразиться коронавирусом низкий. Это коснется, в частности, театров и спортзалов, выставок, кинотеатров. Конкретные решения по этому вопросу будут принимать региональные административные управления.

На прошлой неделе правительство страны продлило срок действия антиковидных ограничений до середины февраля. По текущим оценкам, ситуация с пандемией начинает выравниваться, несмотря на значительный ежедневный прирост новых случаев инфицирования. Поэтому в кабмине допустили более быстрое снятие ограничений, чем это планировалось ранее.

Две дозы вакцины от коронавируса в Финляндии к настоящему времени получили свыше 80% жителей старше 12 лет, третью дозу - порядка 45%, однако рост числа случаев инфицирования продолжается. В связи с распространением омикрон-штамма власти в конце года ужесточили целый ряд ограничений. В декабре Финляндия не только вновь ввела контроль на внутренних границах (отменяется с 1 февраля), но и существенно ограничила работу мест проведения досуга и всех точек общепита, которым было предписано закрываться в 18:00.