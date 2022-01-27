В Ахвахском районе Дагестана ввели жесткие ограничения из-за COVID-19

МАХАЧКАЛА, 27 января. /ТАСС/. Власти Ахвахского района Дагестана приняли решение о введении жесткого режима ограничительных мероприятий до 1 апреля 2022 года из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом ТАСС сообщили в администрации муниципалитета.

"В связи с увеличением случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией руководством района издано распоряжение о введении на территории муниципалитета ограничительных мероприятий с 27 января по 1 апреля 2022 года", - сказал собеседник агентства.

По его словам, согласно распоряжению ограничивается движение между селами (кроме электросетевой службы, скорой помощи, полиции и руководства администрации).

"В районе также временно приостанавливают деятельность все торговые точки, кроме продовольственных, ярмарки (рынков) во всех селах района. Духовенству района с целью недопущения дальнейшего ухудшения санитарно-эпидемиологической ситуации в районе запрещается проведение богослужений с присутствием людей, их проведение разрешено только с использованием онлайн-трансляций. Запрет действует до 1 апреля 2022 года", - добавил он.

По последним данным, в Дагестане всего выявлено 70 544 случая заражения коронавирусом, в том числе 391 за последние сутки. 236 человек за последние сутки госпитализированы.