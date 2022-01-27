В Париже представили интерактивную карту русского некрополя Сент-Женевьев-де-Буа

ПАРИЖ, 27 января. /ТАСС/. Интерактивная карта русского некрополя во французском городе Сент-Женевьев-де-Буа представлена в четверг вечером в Париже. Презентация информационного ресурса о самом большом русском кладбище во Франции состоялась в Русском доме науки и культуры во французской столице.

Сайт, запущенный Комитетом по уходу за русскими православными захоронениями в Сент-Женевьев-де-Буа, содержит фото- и видеоматериалы, посвященные русской эмиграции и появлению в 1920-х годах некрополя в 30 км от Парижа. Подробную информацию о захороненных на территории кладбища и карту некрополя можно найти на портале в отдельном разделе. Сайт доступен на русском, французском и английском языках.

"Это настоящая электронная энциклопедия о самом большом русском кладбище во Франции", - сказал глава Русского дома науки и культуры в Париже Константин Волков. "Для того, чтобы такой ресурс был запущен, была проделана большая и кропотливая работа", - отметил он.

Хранительница некрополя

"Этот вечер мы посвящаем памяти хранительницы главного русского некрополя во Франции Татьяны Шамшевой, которая умерла в ночь на 19 января в возрасте 95 лет", - сказал Волков. "Больше 50 лет Татьяна Николаевна занималась поддержанием состояния захоронений, вкладывала в это дело всю душу, защищала от возможных рисков", - подчеркнул он.

"Мы понимали, что в информационный век подобного рода проект просто необходим. И вот несколько лет назад во время обсуждения с Татьяной Николаевной родилась идея создания такого ресурса энциклопедического плана, на котором была бы собрана вся информация о представителях русского зарубежья, захороненных в Сент-Женевье-де-Буа, с указанием расположения могил на интерактивной карте", - рассказал Волков. "Мы хотели сделать этот ресурс открытым, чтобы люди могли наполнять его знаниями, которые хранятся в семьях и передаются из поколения в поколение", - отметил он. "Татьяна Николаевна тогда подхватила эту идею, и сегодня, представляя этот проект, мы исполняем ее мечту", - сказал Волков.

Общая задача

Глава Комитета по уходу за русскими православными захоронениями в Сент-Женевьев-де-Буа Николай Лопухин отметил, что сайт будет постепенно наполняться информацией, которая будет поступать от ассоциаций, исследователей, историков. "На территории кладбища находятся более 5 тыс. могил соотечественников, и память о них должна быть сохранена", - сказал он.

Председатель правления Российского исторического общества, исполнительный директор фонда "История Отечества" Константин Могилевский отметил, что "по фамилиям людей, которые похоронены в Сент-Женевьев-де-Буа, можно изучать российскую историю". "Я знаю, что многие россияне, приезжая в Париж, посещают некрополь, поскольку это неоценимая часть наследия России", - сказал он. "Это наследие обеспечивает неразрывную связь между Россией и Францией - страной, которая приютила тысячи и тысячи наших соотечественников после Октябрьской революции 1917 года и последовавшей за ней Гражданской войны", - отметил Могилевский.

"В России большое число историков, которые занимаются изучением русской эмиграции, есть авторитетные организации и отдельные специалисты по истории Гражданской войны, и наша общая задача - опираясь на исторические факты и архивные документы, дополнять информацию о судьбах тех, кто нашел вечный покой в Сент-Женевьев-де-Буа", - подчеркнул он.

Сент-Женевьев-де-Буа

Некрополь в Сент-Женевьев-де-Буа является самым большим русским кладбищем на французской земле. Первые захоронения соотечественников были осуществлены в 20-х годах прошлого столетия.

Среди погребенных в некрополе первый русский лауреат Нобелевской премии по литературе Иван Бунин (1870-1953), художник Константин Коровин (1861-1939), легендарный ветеран Иностранного легиона, французский генерал Зиновий Пешков (1884-1966) - приемный сын и крестник Максима Горького.

Здесь же находится кенотаф княгини Веры Оболенской, героини французского Сопротивления, казненной нацистами в августе 1944 года.

В свой первый визит во Францию в качестве президента России осенью 2000 года Владимир Путин возложил цветы на могилу Бунина и к памятному знаку Оболенской. Глава российского государства побывал также на могилах балерины Ольги Преображенской, поэта и драматурга Александра Галича, писателя Виктора Некрасова, артиста балета Рудольфа Нуреева, представителей Донского казачества.