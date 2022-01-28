Секретарь Совбеза РФ проведет в Петербурге совещание о подготовке кадров для судостроения

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 января. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в пятницу посетит с рабочей поездкой Петербург. Там он, в частности, проведет совещание по вопросам подготовки инженерных кадров для судостроения, кораблестроения и специалистов для Военно-морского флота России.

В этот же день Патрушев примет участие в открытии учебного корпуса Санкт-Петербургского государственного морского технического университета (СПбГМТУ, неофициально - Корабелка) после капитального ремонта.

Накануне секретарь Совбеза посетил Карелию. В Петрозаводске он поучаствовал в запуске строительства первой в РФ цифровой верфи, а также осмотрел комплекс зданий аэропорта.

Традиция совещаний

Патрушев традиционно проводит на базе Санкт-Петербургского государственного морского технического университета, который он окончил в 1974 году (тогда вуз назывался Ленинградским кораблестроительным институтом), совещания по вопросам подготовки инженерных кадров для кораблестроительных и судостроительных предприятий, а также военных специалистов для ВМФ. Из более чем десятка вузов подобного профиля именно Корабелке президент РФ Владимир Путин поручил стать опорным университетом в области судостроения и подготовки инженерных кадров для кораблестроительных предприятий России.

Последнее подобное совещание состоялось в августе прошлого года. На нем, в частности, обсуждалась ранняя профориентация и создание в общеобразовательных школах инженерных классов. Затрагивались вопросы, связанные с дальнейшей научно-исследовательской деятельностью самого СПбГМТУ.

В настоящее время этот университет остается единственным вузом в РФ, где ведется подготовка кадров по всему спектру специальностей и научных направлений, связанных с проектированием и постройкой судов и кораблей всех классов, созданием судовых энергоустановок, автоматики и других технических средств, а также корабельного вооружения.