Сектор Газа при поддержке ОАЭ получил партию вакцины от ковида "Спутник V"

КАИР, 28 января. /ТАСС/. Министерство здравоохранения сектора Газа получило от Объединенных Арабских Эмиратов крупную партию медицинских принадлежностей, включая российскую вакцину от коронавируса "Спутник V". Об этом сообщило в четверг государственное Информационное агентство ОАЭ .

По его данным, автоколонна с грузом прибыла в прибрежный анклав через КПП "Рафах", расположенный в южной части сектора. После доставки медицинского оборудования и препарата от ковида в Минздрав началось распределение груза по всем пунктам вакцинации на территории Газы, которая переживает уже четвертую волну пандемии коронавируса.

Как указало агентство, это крупнейшая партия медицинского груза, доставленная в сектор Газа при поддержке ОАЭ, с начала пандемии.

По последним данным, в прибрежном анклаве с населением 3,1 млн человек с начала пандемии зарегистрированы 197 976 случаев заражения коронавирусом, 189 473 человека уже выздоровели, 1 744 пациента умерли от последствий заболевания. Всего в Государстве Палестина с населением 5,2 млн человек, по информации местного Минздрава, зарегистрированы 466 697 случаев заражения коронавирусом, 439 810 человек уже выздоровели, 4 805 пациентов умерли.

В ноябре 2021 года президент Палестины Махмуд Аббас в преддверии визита в Россию заявил в интервью корр. ТАСС, что поставки российской вакцины от нового коронавируса помогли сдержать пандемию в этой стране.