В Торонто прибыла автоколонна дальнобойщиков, протестующих против ковидных ограничений

ОТТАВА, 28 января. /ТАСС/. Автоколонна канадских дальнобойщиков, протестующих против ковидных ограничений, прибыла в Торонто (провинция Онтарио). Соответствующие кадры в четверг распространил телеканал CTV.

Колонна движется по одному из скоростных шоссе, проходящих через мегаполис. Вдоль обочин дорог и на мостах стоят сотни местных жителей с флагами Канады и транспарантами, которые приветствуют участников конвоя. О точном количестве машин в автоколонне сказать сложно, но в социальных сетях сообщается о нескольких десятках тысяч автомобилей, так как процессия, по оценке самих ее участников, растянулась уже на 480 км. Акция протеста намечена на 29 января в Оттаве, которая находится примерно в 400 км к востоку от Торонто.

Актив дальнобойщиков предложил сформировать "Конвой за свободу - 2022" в середине января на фоне введения требования паспортов о вакцинации у водителей большегрузных автомобилей, пересекающих границу с США. Представители канадских транспортных компаний сообщили, что данная мера затронет от 12 тыс. до 16 тыс. водителей (до 15%). Участники автопробега намерены требовать от Оттавы не только отменить это решение, но и снять все ограничения, связанные с пандемией и вакцинацией населения.

23 января в сторону Оттавы выехала из тихоокеанской провинции Британская Колумбия первая колонна дальнобойщиков. По мере продвижения на восток к ним будут присоединяться их коллеги из других регионов. В среду премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что протестующие против ковидных ограничений канадские дальнобойщики являются "небольшой группой маргиналов", не представляющих большинство жителей страны.