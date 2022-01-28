Брат Берлускони сообщил, что политик плохо себя чувствовал

РИМ, 28 января. /ТАСС/. Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони на протяжении нескольких дней плохо себя чувствовал, но уже идет на поправку. Об этом в четверг сообщил брат экс-премьера Паоло, когда покидал миланскую клинику "Сан-Раффаэле", где лежит 85-летний политик, сообщает агентство ANSA.

"Ему уже лучше. Ему было очень плохо несколько дней, но он уже идет на поправку", - сказал он.

О госпитализации Берлускони стало известно в минувшее воскресенье. В его окружении сообщили, что это было необходимо для проведения планового обследования после перенесенного в сентябре 2020 года ковида. По сведениям газеты Corriere della Sera, политик страдает от инфекции мочевыводящих путей. Представители экс-премьера не подтвердили ТАСС этого диагноза и указали, что политик "чувствует себя хорошо".

Накануне госпитализации он снял свою кандидатуру с президентских выборов, которые начались в понедельник. При этом Берлускони лично не участвовал в видеоконференции с союзниками по правоцентристской коалиции, которая выдвинула его кандидатуру на пост главы государства.

Как сообщило агентство, в четверг ему позвонил премьер-министр Италии Марио Драги и пожелал скорейшего выздоровления. Отказываясь от собственной кандидатуры, Берлускони заявил, что считает необходимым в интересах государства сохранение нынешнего правительства во главе с Драги. Таким образом, он создал препятствия для избрания нынешнего премьера президентом.