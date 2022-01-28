В Бабаюртовском районе Дагестана в 2022-2023 годах планируют построить пять детсадов

МАХАЧКАЛА, 28 января. /ТАСС/. Строительство пяти детских садов запланировали в Бабаюртовском районе Дагестана в ближайшие два года в рамках нацпроекта "Демография", сообщили журналистам в пресс-службе министерства образования и науки региона.

"Пять новых дошкольных организаций появятся в Бабаюртовском районе в 2022-2023 годах. Один из них - детский сад на 200 мест в селении Бабаюрте. Здание старой дошкольной организации построено еще в середине прошлого века", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что один из пяти объектов построят по поручению главы Дагестана Сергея Меликова. Для строительства выделили земельный участок, который спроектировало, согласовало и утвердило правительство региона.

В рамках национального проекта "Демография" в 2021 году в Дагестане завершили строительство 48 дошкольных образовательных организаций и 14 дошкольных организаций для детей в возрасте от двух месяцев до трех лет. Еще шесть объектов введут в эксплуатацию в 2022 году.