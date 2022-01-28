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В Дагестане около 200 школ закрыли на карантин из-за ОРВИ

Не работают также 30 детских садов

МАХАЧКАЛА, 28 января. /ТАСС/. Около 200 образовательных организаций в Дагестане закрыли на карантин из-за роста заболеваемости ОРВИ. Всего на дистанционную форму обучения перешли около 87 тыс. школьников, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе Министерства образования и науки Дагестана.

"В настоящее время из-за роста заболеваемости ОРВИ среди школьников принято решение закрыть на карантин порядка 200 образовательных учреждений. На удаленку перешли около 87 тыс. школьников",- сказал собеседник агентства. При этом уточнил, что в отдельных районах на карантин закрыли и дошкольные учреждения.

"На сегодня более 30 дошкольных образовательных учреждений находятся на карантине", - добавили в ведомстве.

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РоссияДагестан
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