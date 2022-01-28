В Русском доме в Тель-Авиве открылась документальная моновыставка "Блокадный хлеб"

ТЕЛЬ-АВИВ, 28 января. /ТАСС/. Документальная выставка "Блокадный хлеб", материалы для которой предоставил Государственный мемориальный музей обороны и блокады Ленинграда, открылась в четверг вечером к 78-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в Русском доме в Тель-Авиве.

"Впервые в Израиле, в Русском доме в Тель-Авиве, предоставлена возможность не просто посмотреть, как выглядели 125 граммов блокадного хлеба, а попробовать его. Сегодня в Русском доме в присутствии послов России, Узбекистана, Казахстана, представителей организаций блокадников, соотечественников, молодежи мы открыли моновыставку музея обороны и блокады Ленинграда, которая включает в себя в качестве экспонатов макет 125 граммов блокадного хлеба и реальные ингредиенты первого рецепта блокадного хлеба. Изюминкой мероприятия стала возможность попробовать блокадный хлеб, выпеченный по тому первому блокадному рецепту", - рассказал корреспонденту ТАСС глава Русского дома в Тель-Авиве Денис Пархомчук.

Выставка, посвященная памяти жертв блокады Ленинграда, организована при содействии комитета по внешним связям Санкт-Петербурга и при поддержке президента Всемирного форума-коалиции "Рука помощи Израилю" Анджея Гасиоровского, сообщил Пархомчук. В экспозиции представлены документы, фотографии, записи о положении осажденного города и голоде в самую тяжелую зиму 1941-1942 годов, отметил глава Русского дома.

Экспозиция будет открыта в Тель-Авиве по 2 февраля включительно, а с 3 февраля еще 10 дней она будет представлена в городе Хайфа на севере Израиля, сообщил Пархомчук.