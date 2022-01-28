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Пандемия COVID-19

Онищенко призвал не считать омикрон-штамм "живой вакциной"

Штамм менее летален только по относительным показателям, отметил заслуженный врач России
Заслуженный врач России, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко Михаил Почуев/ТАСС
Описание
Заслуженный врач России, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко
© Михаил Почуев/ТАСС

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Новый штамм коронавируса "омикрон" менее летален только по относительным показателям, поэтому считать его "живой вакциной" будет ошибкой, заявил ТАСС заслуженный врач России, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко.

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"Это обманчиво, - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. - Он ["омикрон"] не менее летальный, он менее летальный по относительным цифрам. А по абсолютным цифрам смертей он не так уж менее летален", - рассказал Онищенко.

Он отметил, что самым эффективным способом борьбы с новым штаммом является вакцинация и своевременная ревакцинация.

Штамм коронавируса В.1.1.529, который обозначается греческой буквой "омикрон", обнаружен в 2021 году на юге Африки. По последним данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, он обнаружен уже в 74 регионах РФ.

Теги
Онищенко, Геннадий ГригорьевичРоссияПандемия COVID-19
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