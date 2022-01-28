В Магаданской области объявили штормовое предупреждение из-за метели

ТАСС, 28 января. Спасатели объявили экстренное предупреждение в восьми районах Магаданской области из-за непогоды, сообщили журналистам в пресс-службе пожарно-спасательного центра Колымы.

"Существует вероятность чрезвычайных ситуаций до межмуниципального уровня, связанных с повреждением или обрывом линий электропередачи и линий связи, нарушениями в работе всех видов транспорта и дорожно-коммунальных служб, образованием снежных заносов на дорогах, налипанием снега на провода и деревья, скоплением автотранспорта на перевалах, возникновением дорожно-транспортных аварий, нарушением автомобильного сообщения", - рассказали в пресс-службе.

В региональный Минтранс направили рекомендации по усилению контроля за состоянием дорог, приведению сил и средств в повышенную готовность.

По информации управления по мониторингу и гидрометеорологии окружающей среды Магаданской области, в регионе во всех районах, кроме Среднеканского, в течение дня ожидаются метель и штормовой ветер до 15-22 м/с. В некоторых местностях скорость ветра может достигать 30 м/с. Температура воздуха в Магадане - минус 11 градусов.