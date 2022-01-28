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Пропавшая на востоке Мексики россиянка вышла на связь

Никакой угрозы ее жизни нет

МЕХИКО, 28 января. /ТАСС/. Россиянка Татьяна Минеева, пропавшая вместе с девятимесячной дочерью в штате Веракрус на востоке Мексики, связалась с посольством РФ. Жизни женщины и ее ребенка находятся вне опасности, сообщил корреспонденту ТАСС в четверг заведующий консульским отделом дипломатического представительства Андрей Трояновский.

"Связь с россиянкой установлена и поддерживается, никакой угрозы ее жизни нет, - сказал дипломат. - Причиной появления информации об ее исчезновении стал семейный конфликт".

Об исчезновении россиянки и ее дочери, имеющей мексиканское гражданство, комиссия штата Веракрус по поиску пропавших без вести сообщила 25 января.

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