В Приморье пройдут всероссийские соревнования по подводной робототехнике

ВЛАДИВОСТОК, 28 января. /ТАСС/. Всероссийские соревнования по подводной робототехнике среди школьников и студентов пройдут 6-7 мая во Владивостоке. Командам предстоит разработать телеуправляемые необитаемые подводные аппараты, которые будут выполнять задания по диагностике, ремонту и работе в Арктике, сообщили ТАСС в пресс-службе Кружкового движения Национальной технологической инициативы (НТИ).

"Всероссийские соревнования по подводной робототехнике среди школьников и студентов пройдут в мае 2022 года во Владивостоке. В разработке телеуправляемых подводных аппаратов будут состязаться победители и призеры серии окружных соревнований, которые состоятся в Тюмени, Севастополе, Астрахани, Москве и Новосибирске весной. Заявки на участие принимаются в нескольких возрастных категориях: от школьников начальных классов до студентов вузов", - говорится в сообщении.

Соревнования проводятся в рамках проекта Кружкового движения НТИ "Инженерные конкурсы и соревнования по морской робототехнике", направленного на подготовку нового поколения технологических лидеров. Организаторами соревнований выступают Центр развития робототехники и Морской государственный университет имени адмирала Г.И. Невельского. В этом году соревнования посвящены десятилетию наук об океане в интересах устойчивого развития, объявленному ООН. Каждой команде предстоит разработать собственный телеуправляемый необитаемый подводный аппарат, который сможет выполнить смоделированные в условиях бассейна задания по диагностике и замене подводного кабеля, ремонту элементов морской фермы, контролю состояния окружающей среды и работе в Арктике.

"Проект Кружкового движения НТИ направлен на создание в стране системы подготовки молодежных команд к российским и международным соревнованиям по подводной робототехнике, и в прошлом году наши ребята показали отличные результаты. Команда школьников победила в международных соревнованиях MATE ROV Competition, а студенты заняли третье место на международных соревнованиях Robosub. Уверен, успехи наших команд станут отличной мотивацией и привлекут в сферу подводной робототехники больше талантливой молодежи, увлеченной инженерией, программированием и новыми технологиями", - сообщил лидер рабочей группы НТИ "Кружковое движение", проректор НИУ ВШЭ Дмитрий Земцов, которого процитировала пресс-служба.

Дополнительные баллы к ЕГЭ

Также в рамках состязаний во Владивостоке пройдет региональный этап всероссийских соревнований по робототехнике среди автономных необитаемых подводных аппаратов в двух категориях: для учеников пятых-восьмых классов и 9-11-х классов. Победители представят Приморский край на всероссийских соревнованиях по подводной робототехнике АНПА в Иннополисе в июне 2022 года. Результаты соревнований будут учитываться в цифровом конкурсе компетенций школьников "Талант НТО" Кружкового движения НТИ, победители и призеры которого смогут получить до 10 дополнительных баллов к ЕГЭ при поступлении в ведущие российские вузы.

"Сильнейшая школа подводной робототехники в России сформировалась во Владивостоке в сотрудничестве ведущих вузов - Дальневосточного федерального университета, МГУ имени адмирала Г.И. Невельского - институтов Дальневосточного отделения РАН и Центра развития робототехники. Благодаря реализации проекта Кружкового движения НТИ, проведению соревнований в разных регионах, регулярному обучению наставников, успешные практики подготовки команд в области подводной робототехники распространяются по всей стране и вовлекают больше школьников и студентов. Это особенно важно для активно растущего рынка морских технологий и притока кадров в эту сферу", - процитировала пресс-служба заместителя министра науки и высшего образования России Григория Гурова.

В 2021 году в окружных и всероссийских соревнованиях по подводной робототехнике в рамках проекта Кружкового движения НТИ приняли участие 99 команд школьников и студентов. В финале во Владивостоке состязались 25 лучших команд из разных регионов. Победитель в категории Ranger - команда школьников Центра развития робототехники - летом представляла Россию на международных соревнованиях по подводной робототехнике MATE ROV Competition в США, где заняла первое место.