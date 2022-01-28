Опрос показал, сколько россиян могут представить свою жизнь без интернета

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Более половины россиян (52%) могут представить свою жизнь без интернета, выяснили дочерняя компания "Сбера" "СберСтрахование" и медиахолдинг Rambler&Co, опросив на своих ресурсах более 14 тыс. человек по всей стране.

"Более половины россиян (52%) утверждают, что могут представить свою жизнь без интернета. При этом более четверти респондентов (27%) утверждают, что могут прожить без интернета целый день, но потом начинают скучать без него. 12% испытывают беспокойство уже после нескольких часов вне Сети, а 4% чувствуют сильную тревогу менее чем через час", - указано в исследовании (есть в распоряжении ТАСС).

Около половины респондентов погружаются в цифровую паутину гораздо глубже. 19% проводят в интернете 4 6 часов в день, еще 14% - более шести часов, а каждый десятый признается, что сидит в сети целыми днями. Вместе с тем каждый девятый (11%) проводит в ней менее часа в день, каждый пятый - 1 2 часа, а 26% - не более 2 3 часов в сутки.

Чаще всего россияне читают в Сети новости (40%) и ищут различную информацию (25%). 15% опрошенных используют интернет для работы, 10% общаются в социальных сетях или мессенджерах, 4% смотрят фильмы, по 3% заказывают товары и услуги или знакомятся в специальных приложениях.

"Наш опрос показал, что около половины россиян в той или иной степени испытывают зависимость от интернета. Для выхода в сеть россияне чаще всего используют смартфоны (38%), персональные компьютеры (35%) и ноутбуки (22%). 5% также пользуются планшетами", - отметил директор дивизиона "Защитные страховые продукты и сервисы" Сбербанка Денис Кузьмин.