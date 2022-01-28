В Южной Корее обновлен рекорд по числу заразившихся коронавирусом за сутки

СЕУЛ, 28 января. /ТАСС/. Максимальное с начала пандемии число случаев заражения коронавирусом за сутки зарегистрировано в Республике Корея, что обусловлено быстрым распространением штамма "омикрон", ставшего доминирующим в стране. Об этом говорится в опубликованной в пятницу сводке национального управления по контролю и профилактике заболеваний.

Всего за 27 января в стране выявили 16 096 новых случаев инфицирования. Днем ранее этот показатель составил 14 518. По сравнению с прошлой неделей рост является четырехкратным.

Несмотря на рост числа заболевших, количество находящихся в больницах в тяжелом и критическом состоянии пациентов снизилось и составило 316. Сократилось также число смертей, вызванных последствиями коронавируса: за минувшие сутки умерли 24 человека. Общее число летальных исходов достигло 6 678, коэффициент смертности составляет 0,84%.

Управление по контролю и профилактике заболеваний предупреждает, что омикрон-штамм распространяется крайне быстро и уже в ближайшие недели суточное число зараженных может превысить 100 тыс.

В этой связи правительство обратилось к гражданам с просьбой свести к минимуму поездки и контакты с другими людьми во время выходных по случаю Нового года по лунному календарю, который будет отмечаться 1 февраля.