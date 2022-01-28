На севере Камчатки 29 января ожидают подтопления низменных участков из-за шторма

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 28 января. /ТАСС/. Переливы песчаных кос и подтопление низменных участков прогнозируются 29 января на севере Камчатки из-за шторма. Водителям рекомендовали не посещать прибрежные зоны, сообщает пресс-служба МЧС России по Камчатскому краю.

"29 января на северо-восточном побережье в районе поселка Апука Олюторского муниципального района ожидается переливание песчаных кос морской водой и подтопление низменных участков", - говорится в сообщении.

С вечера 27 января Камчатка находится в зоне влияния циклона. Он принес на полуостров метель и ветер порывами до штормового. Водителям в Олюторском районе рекомендовали не выезжать на побережье.