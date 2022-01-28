Москвичи в феврале могут совершить бюджетные поездки в 32 города

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Жителям Москвы в феврале будут доступны 32 направления, по которым можно будет путешествовать на поезде в другой город за пределами Подмосковья, потратив менее 1 тыс. рублей в одну сторону. Об этом говорится в исследовании сервиса поездок и путешествий Tutu.ru, с результатами которого ознакомился ТАСС.

"Путешественникам из Москвы на февраль доступны 32 направления, которые укладываются в бюджет до 1 тыс. рублей за поездку в одну сторону", - отмечается в исследовании.

Анализировались данные по билетам, оформленным с 15 по 25 января, с датами поездки с 1 по 28 февраля.

Уехать из Москвы с минимальным бюджетом на билет оказалось возможно в 13 разных регионов: Калужскую, Липецкую, Ярославскую, Тульскую, Рязанскую, Орловскую, Смоленскую, Брянскую, Костромскую, Владимирскую, Вологодскую и Ивановская области, а также Республику Мордовия. В том числе в рейтинг вошли областные центры: Калуга, Рязань, Ярославль, Тула, Брянск, Орел, Смоленск.

Список бюджетных направлений с выездом из Москвы возглавляет Александров во Владимирской области. Средний чек по этому маршруту составляет 362 рубля в одну сторону. На втором месте - Сухиничи в Калужской области, средний чек туда равен 481 рублю. Замыкает тройку Кораблино в Смоленской области, средний чек за билет в одну сторону составляет 487 рублей.

Из Санкт-Петербурга на поезде, заплатив до 1 тыс. рублей за билет в одну сторону, можно уехать по 10 разным направлениям. В список вошли города, находящиеся на территории четырех регионов: Новгородской, Псковской и Тверской областей, а также Республики Карелия.