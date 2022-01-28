Все школы Бурятии переходят на дистанционное обучение из-за неблагоприятной эпидобстановки

УЛАН-УДЭ, 28 января. /ТАСС/. Власти Бурятии приняли решение о переводе всех школ с 31 января на дистанционное обучение из-за неблагоприятной эпидобстановки по коронавирусу, в очном формате учебу продолжат только учащиеся девятых и 11-х классов. Об этом сообщили журналистам я пятницу в республиканском оперативном штабе.

Ранее на дистант с 24 января перевели несколько школ в Улан-Удэ, Иволгинском и Курумканском районах.

"В связи с высоким ростом заболеваемости COVID-19 с 31 января все школы республики переходят на дистанционное обучение, ограничена деятельность компьютерных клубов", - сообщили в оперштабе, уточнив, что продолжат посещать уроки в школах учащиеся девятых и 11-х классов. Дистант продлится до 13 февраля.

"На сегодняшний день 152 ребенка получают лечение от новой коронавирусной инфекции в стационарах республики. Госпитализация детей за последнюю неделю увеличилась в три раза", - уточнили в оперштабе.

По состоянию на утро 28 января в Бурятии зарегистрировали 83 748 случаев заражения COVID-19, из них 1 153 - за последние сутки. В стационарах получают лечение 1 434 пациента, занятость коечного фонда составляет 86,7%. Амбулаторно лечатся 11 612 человек. Всего умерли от COVID-19 2 597 человек, из них восемь - за последние сутки. Первым компонентом вакцины от коронавируса привились 485 342 человека, завершили первичную вакцинацию 456 721. Повторную вакцинацию начали 115 175 человек.