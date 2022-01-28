Медведев призвал не гадать, как возник коронавирус

ГОРКИ, 28 января. /ТАСС/. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев сомневается, что происхождение коронавируса когда-нибудь удастся установить, и считает необходимым сконцентрироваться на борьбе с ним.

"Этот вирус странный, его происхождение неизвестно. Появилось ли понимание его происхождения? Насколько я понимаю, не появилось точного понимания. Появится ли оно когда-нибудь? Не уверен", - сказал Медведев в интервью российским СМИ, в числе которых агентство ТАСС. По мнению зампреда СБ, "дискуссии о том, что и как произошло, все равно будут продолжаться". "Нам просто нужно к этому приспособиться и бороться с вирусом, жить в этих условиях, понимать, как ему противостоять, создавать не только вакцины, но и лекарства", - полагает Медведев. Он обратил внимание на то, что "создать лекарство, например, от острых респираторных вирусных заболеваний очень непросто", напомнив, что до появления коронавируса от гриппа и ОРВИ "ничем и не лечили особо". "Витамин С и жаропонижающие средства. Если начинается бактериальная пневмония, то антибиотики", - назвал рецепт Медведев. На его взгляд, "если удастся создать лекарство против коронавируса или чего-то подобного, это точно Нобелевская премия, это действительно был бы очень серьезный прорыв". "Поэтому сейчас, мне кажется, надо сконцентрироваться не на выяснении причин того, откуда это все появилось, хотя это, безусловно, интересно, а на предотвращении появления новых, более тяжелых видов заболеваний, в том числе более тяжелых штаммов, более патогенных штаммов, на создании новых лекарств и на общем противостоянии этому очень сложному, тяжелому процессу", - указал заместитель председателя Совбеза. Долгая пандемия "Я не медик и не специалист по вирусам, я, конечно, не знаю, когда он (процесс распространения коронавируса) закончится", - признался Медведев. Однако, по его словам, "нужно приготовиться жить с этим долго". "Но это все говорят: и медики, и политики, и обычные люди. Это прекрасно все понимают", - отметил зампред СБ. Он также не стал прогнозировать, сколько еще букв греческого алфавита потребуется для обозначения возможных новых штаммов коронавируса. "Хотелось бы, чтобы оправдались прогнозы тех, кто считает, что вирус по известным законам развивается и ослабляется, как это происходило, например, с "испанкой" в 1920-е годы прошлого века, и в конечном счете превращается в обычное сезонное заболевание, к которому все привыкли, которое протекает в относительно мягкой форме", - сказал Медведев. О локдауне

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Медведев считает бессмысленным объявлять в России локдаун в нынешних условиях распространения коронавируса. "Сейчас смысла в локдауне нет, особенно в условиях появления новых штаммов", - заявил он. "Несмотря на очень большой рост заболеваемости в той же Москве, локдаун не объявляется, потому что это бессмысленно", - подчеркнул Медведев. "Можно представить себе идеальную модель, как, наверное, в некоторых государствах себе рисуют: если бы удалось всех запереть на две недели в квартирах, то действительно вирус бы умер, потому что вирус живет только в человеческой среде. Но это сделать в принципе невозможно", - пояснил заместитель председателя СБ. "Во-первых, потому что людям надо оказывать медицинскую помощь, а стало быть, необходимы контакты, иначе люди будут болеть и умирать. Во-вторых, это невозможно и по социальным причинам", - привел аргументы Медведев. "На будущее, как мне представляется, вряд ли локдаун оправдан", - отметил он. "Хотя никогда не говори "никогда", - добавил Медведев. Первый опыт Говоря о вынужденных ограничениях, которые вводились в РФ из-за коронавируса весной 2020 года, зампред Совбеза подчеркнул, что "локдаун был точно необходим на первой стадии появления этого заболевания". "По одной простой причине: мы не понимали, что это такое и как с этим бороться", - объяснил он. Медведев напомнил, что тогда "не было вакцин, не было технологий, не было системы кризисного реагирования, не было даже нормально развернутой системы оказания стационарной медицинской помощи". "Хотя она у нас была лучше, чем, например, в Европе, потому что она еще осталась с советских времен, но все-таки коек-то не хватало", - констатировал зампред СБ. На его взгляд, "локдаун в этом случае сыграл свою положительную роль". "Причем мы же не объявляли полный локдаун, мы не ограничивали передвижения между городами, не "вырезали" целые кварталы из жизни, как это происходит в некоторых странах, когда вообще запрещают выходить из дома. Этого не было, но все-таки локдаун тогда сыграл свою позитивную роль", - уверен Медведев. О противниках вакцинации