Медведев призвал не гадать, как возник коронавирус

ГОРКИ, 28 января. /ТАСС/. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев сомневается, что происхождение коронавируса когда-нибудь удастся установить, и считает необходимым сконцентрироваться на борьбе с ним.
"Этот вирус странный, его происхождение неизвестно. Появилось ли понимание его происхождения? Насколько я понимаю, не появилось точного понимания. Появится ли оно когда-нибудь? Не уверен", - сказал Медведев в интервью российским СМИ, в числе которых агентство ТАСС.
По мнению зампреда СБ, "дискуссии о том, что и как произошло, все равно будут продолжаться".
"Нам просто нужно к этому приспособиться и бороться с вирусом, жить в этих условиях, понимать, как ему противостоять, создавать не только вакцины, но и лекарства", - полагает Медведев.
Он обратил внимание на то, что "создать лекарство, например, от острых респираторных вирусных заболеваний очень непросто", напомнив, что до появления коронавируса от гриппа и ОРВИ "ничем и не лечили особо". "Витамин С и жаропонижающие средства. Если начинается бактериальная пневмония, то антибиотики", - назвал рецепт Медведев. На его взгляд, "если удастся создать лекарство против коронавируса или чего-то подобного, это точно Нобелевская премия, это действительно был бы очень серьезный прорыв".
"Поэтому сейчас, мне кажется, надо сконцентрироваться не на выяснении причин того, откуда это все появилось, хотя это, безусловно, интересно, а на предотвращении появления новых, более тяжелых видов заболеваний, в том числе более тяжелых штаммов, более патогенных штаммов, на создании новых лекарств и на общем противостоянии этому очень сложному, тяжелому процессу", - указал заместитель председателя Совбеза.
Долгая пандемия
"Я не медик и не специалист по вирусам, я, конечно, не знаю, когда он (процесс распространения коронавируса) закончится", - признался Медведев. Однако, по его словам, "нужно приготовиться жить с этим долго".
"Но это все говорят: и медики, и политики, и обычные люди. Это прекрасно все понимают", - отметил зампред СБ.
Он также не стал прогнозировать, сколько еще букв греческого алфавита потребуется для обозначения возможных новых штаммов коронавируса. "Хотелось бы, чтобы оправдались прогнозы тех, кто считает, что вирус по известным законам развивается и ослабляется, как это происходило, например, с "испанкой" в 1920-е годы прошлого века, и в конечном счете превращается в обычное сезонное заболевание, к которому все привыкли, которое протекает в относительно мягкой форме", - сказал Медведев.
О локдауне
Медведев считает бессмысленным объявлять в России локдаун в нынешних условиях распространения коронавируса.
"Сейчас смысла в локдауне нет, особенно в условиях появления новых штаммов", - заявил он.
"Несмотря на очень большой рост заболеваемости в той же Москве, локдаун не объявляется, потому что это бессмысленно", - подчеркнул Медведев.
"Можно представить себе идеальную модель, как, наверное, в некоторых государствах себе рисуют: если бы удалось всех запереть на две недели в квартирах, то действительно вирус бы умер, потому что вирус живет только в человеческой среде. Но это сделать в принципе невозможно", - пояснил заместитель председателя СБ. "Во-первых, потому что людям надо оказывать медицинскую помощь, а стало быть, необходимы контакты, иначе люди будут болеть и умирать. Во-вторых, это невозможно и по социальным причинам", - привел аргументы Медведев.
"На будущее, как мне представляется, вряд ли локдаун оправдан", - отметил он. "Хотя никогда не говори "никогда", - добавил Медведев.
Первый опыт
Говоря о вынужденных ограничениях, которые вводились в РФ из-за коронавируса весной 2020 года, зампред Совбеза подчеркнул, что "локдаун был точно необходим на первой стадии появления этого заболевания". "По одной простой причине: мы не понимали, что это такое и как с этим бороться", - объяснил он.
Медведев напомнил, что тогда "не было вакцин, не было технологий, не было системы кризисного реагирования, не было даже нормально развернутой системы оказания стационарной медицинской помощи". "Хотя она у нас была лучше, чем, например, в Европе, потому что она еще осталась с советских времен, но все-таки коек-то не хватало", - констатировал зампред СБ. На его взгляд, "локдаун в этом случае сыграл свою положительную роль".
"Причем мы же не объявляли полный локдаун, мы не ограничивали передвижения между городами, не "вырезали" целые кварталы из жизни, как это происходит в некоторых странах, когда вообще запрещают выходить из дома. Этого не было, но все-таки локдаун тогда сыграл свою позитивную роль", - уверен Медведев.
О противниках вакцинации
Противники вакцинации имеют право высказывать свое мнение, но нельзя умышленно распространять фейки и сеять панику, считает Медведев.
Отвечая на вопрос о допустимости высказывания антиваксерами своих позиций, Медведев подчеркнул, что "каждый человек имеет право на мнение".
"И если ты это мнение высказываешь в кругу семьи, то в этом нет ничего страшного. Если ты это высказываешь публично, например даже в тех же социальных сетях, то здесь уже нужно думать о последствиях", - сказал замглавы СБ РФ, пояснив, что "социальные сети превратились в грозную силу" и служат, по сути, источником информации. "Но и это (высказывание мнения в соцсетях - прим. ТАСС) не является основанием для юридической ответственности", - считает Медведев.
"Но, если в социальных сетях, в средствах массовой информации распространяется заведомо ложная информация, направленная на то, чтобы сеять панику, распространять заведомо недостоверные сведения, за это ответственность должна быть. И она есть, в том числе уголовная. То есть за фейки, которые умышленно распространяются, чтобы парализовать какую-то деятельность и посеять панику, должна наступать ответственность. И такая ответственность установлена, и, насколько я знаю, она даже в некоторых случаях применялась", - подчеркнул зампред Совбеза РФ.
Он еще раз отметил, что это не касается просто мнений, хотя и при их выражении "все равно нужно фильтровать то, что говоришь". "Я иногда читаю эти условные "мнения" и просто поражаюсь тому, что пишут люди. Когда неспециалисты пишут всякие конспирологические теории, это вызывает улыбку, иногда чувство досады, что такую ерунду, чушь пишут. Но это хотя бы более-менее понятно", - пояснил Медведев. Другое дело, продолжил он, когда речь идет об аналогичных высказываниях "неких специалистов". "Я иногда смотрю в различных интернет-изданиях или в социальных сетях, выступают какие-то медики, некоторые со степенями, и несут такую пургу, что становится грустно, - отметил зампред СБ РФ. - Даже удивляешься, как может человек с медицинским образованием нести такую чушь".
О пуле стран - производителей вакцин
Заместитель председателя Совета безопасности выступил за создание пула стран - производителей вакцин от коронавируса.
"Я считаю абсолютно необходимым взаимное признание вакцин. Я даже обострю свою мысль. <...> Я считаю, что любая страна, которая производит вакцину, пусть она и не очень сильная, пусть она не дает высокоэффективной защиты, имеет право получить регистрацию в ВОЗ", - сказал Медведев в интервью российским СМИ, в числе которых агентство ТАСС.
По его мнению, "необходимо создать этот пул стран, вакцины которых взаимно признаны". "И тогда люди могут свободно перемещаться, особенно в условиях таких штаммов, которые сейчас развиваются", - пояснил заместитель председателя Совета безопасности РФ.
"Самое главное, что человек привит. Мы же понимаем, что даже вакцины, которые считались очень эффективными против, допустим, нынешнего штамма, срабатывают далеко не лучшим образом. Мы все привиты, и тем не менее все равно все риски присутствуют", - привел аргументы Медведев.
На его взгляд, в вопросе взаимного признания вакцин "важна роль Всемирной организации здравоохранения, которая пока эту роль не исполняет, не имеет необходимых полномочий в этой сфере". "Конечно, необходима серьезная международная договоренность по этому поводу", - уверен зампред СБ РФ.
О делении на привитых и непривитых
Медведев рассказал, что ему удалось убедить в необходимости вакцинироваться от ковида большую часть из сомневающихся в его окружении, но он и не делит людей на привитых и непривитых.
"Естественно, у меня, как и у любого человека, есть близкие, которые сомневались в том, что нужно прививаться, и мне приходилось с ними вести беседы, и большую часть мне удалось убедить, что привиться необходимо", - сказал Медведев.
По его словам, "это совершенно нормально", потому что есть целое поколение людей, которое не привыкло относиться к вакцинации как к чему-то нормальному, хотя история прививок в России восходит еще ко временам Екатерины II.
"Я не делю людей на тех, кто привит и не привит. Я спрашиваю обычно: "Вы прививались?" Допустим, нет. А почему? Ответы разные бывают", - рассказал Медведев. Кто-то, отметил он, ссылается на медицинские противопоказания, хотя на самом деле медотводов "совсем немного". "Но, в конце концов, общаться все равно приходится, это необходимо", - заключил зампред Совбеза.
О низких темпах вакцинации
Низкие темпы вакцинации от коронавируса в России связаны в том числе с тем, что после 1990-х годов у целого поколения сложилось неправильное отношение к прививкам, заявил Медведев.
Он отметил, что в некоторых странах "сказали "иди прививайся", все пошли и прививаются, потому что такая установка есть: или на основании рацио, или на основании решения партии и правительства". "У нас нет такого решения вопроса", - напомнил Медведев. Однако, по его словам, темпы вакцинации в РФ связаны не только с национальным характером и привычками.
"В советские времена была обязательная вакцинация, и ни у кого не вызывало сомнений: если нужно прививаться от кори или полиомиелита, то это должно быть сделано, потому что без этого невозможно жить", - сказал зампред Совбеза. "А сейчас такого понимания нет. Сейчас у кого-то есть ощущение, что это навязывается государством, что это какие-то эксперименты, чипирование, кодирование, еще какая-то бредятина", - добавил Медведев.
По его мнению, это произошло потому, что "в 1990-е годы вакцинация практически прекратилась". "Из-за бедности, из-за слабости медицины вакцинирования не было, и у целого поколения людей сложилось ощущение, что это либо какие-то эксперименты, либо это просто необязательно. И вот это, мне кажется, плохо", - сказал Медведев. Он заключил, что сейчас задача просвещения в этой сфере "носит исключительно важный характер", чтобы люди понимали, что прививаться действительно необходимо.