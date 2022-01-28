{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В России рассматривается одобрение вакцин от ковида двух зарубежных производителей

По словам зампреда Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева, это AstraZeneca и еще одна китайская фирма
© ТАСС

ГОРКИ, 28 января. /ТАСС/. Россия рассматривает заявки двух иностранных производителей вакцин от коронавируса, процесс одобрения находится на стадии клинических испытаний. Об этом сообщил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в интервью российским СМИ, в числе которых агентство ТАСС. Полный текст интервью будет опубликован в пятницу на сайте ТАСС.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Что касается присутствия иностранных вакцин на нашем рынке. Их же никто не запрещает. Более того, в соответствии с нашими правилами вакцина не может просто так появиться, потому что мы должны убедиться в том, что она хотя бы не вредоносна", - сказал Медведев. Он пояснил, что, "соответственно, нужно подать заявку".

"И такие заявки поданы. Насколько я знаю, это сделала AstraZeneca и еще одна китайская фирма", - отметил зампред Совбеза. По его словам, "эти заявки сейчас рассматриваются, дело уже дошло до третьей стадии - клинических испытаний".

В России сейчас зарегистрировано шесть вакцин от коронавируса: "Спутник V", "Эпиваккорона", "Ковивак", "Спутник лайт", "Спутник М" и "Эпиваккорона-Н". Все они российского производства. В начале января глава Минпромторга РФ Денис Мантуров говорил, что решение о производстве иностранных вакцин против коронавируса на территории РФ для внутреннего использования должен принимать Минздрав, российская промышленность готова к их выпуску в следующем году в случае целесообразности.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссияПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
Новосибирские власти планируют решить проблемы обманутых дольщиков в регионе к 2024 году
В 2021 году восстановили права 4 186 человек
Читать полностью