В России рассматривается одобрение вакцин от ковида двух зарубежных производителей

ГОРКИ, 28 января. /ТАСС/. Россия рассматривает заявки двух иностранных производителей вакцин от коронавируса, процесс одобрения находится на стадии клинических испытаний. Об этом сообщил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в интервью российским СМИ, в числе которых агентство ТАСС. Полный текст интервью будет опубликован в пятницу на сайте ТАСС.

"Что касается присутствия иностранных вакцин на нашем рынке. Их же никто не запрещает. Более того, в соответствии с нашими правилами вакцина не может просто так появиться, потому что мы должны убедиться в том, что она хотя бы не вредоносна", - сказал Медведев. Он пояснил, что, "соответственно, нужно подать заявку".

"И такие заявки поданы. Насколько я знаю, это сделала AstraZeneca и еще одна китайская фирма", - отметил зампред Совбеза. По его словам, "эти заявки сейчас рассматриваются, дело уже дошло до третьей стадии - клинических испытаний".

В России сейчас зарегистрировано шесть вакцин от коронавируса: "Спутник V", "Эпиваккорона", "Ковивак", "Спутник лайт", "Спутник М" и "Эпиваккорона-Н". Все они российского производства. В начале января глава Минпромторга РФ Денис Мантуров говорил, что решение о производстве иностранных вакцин против коронавируса на территории РФ для внутреннего использования должен принимать Минздрав, российская промышленность готова к их выпуску в следующем году в случае целесообразности.