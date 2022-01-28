Медведев: против "Спутника V" на мировом рынке есть недобросовестная конкуренция

В интервью российским СМИ, в числе которых агентство ТАСС, он отметил, что непризнание российской вакцины Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) связано с несколькими факторами. "Есть и организационные нюансы, и наши структуры должны активнее работать", - признал он. "Контакты такие идут, надеюсь, что рано или поздно ВОЗ завершит с регистрацией", - сказал Медведев.

"Но здесь есть и политический момент, и, скажем прямо, коммерческий момент", - указал зампред Совбеза. "Ведь все, что произошло в мире после возникновения пандемии, - это не только колоссальный вызов для человечества, это не только вопрос борьбы за жизнь, но это и, извините, бизнес для фармацевтических компаний, для производителей вакцин. Очевидно, что и для государств, которые за этим иногда внимательно приглядывают и даже регулируют всю эту деятельность", - пояснил Медведев.

По его мнению, "очевидно, что вакцинный рынок открылся очень широким образом надолго". "Это очень емкий денежный рынок. Естественно, что существует конкуренция. Вообще конкуренция - хорошая вещь, но в данном случае она носит сугубо негативный характер, потому что сдерживает, например, передвижение людей и поступление эффективных вакцин на другие рынки", - констатировал заместитель председателя СБ РФ.

"По нашему "Спутнику", как мне представляется, такая недобросовестная политическая и коммерческая конкуренция точно присутствует", - подчеркнул Медведев.

Он объяснил, почему Россия продвигает на экспорт только "Спутник V", хотя в стране зарегистрированы и другие российские вакцины, в частности "Эпиваккорона" и "Ковивак". "По одной простой причине: это высокоэффективная вакцина, и это доказано опытом, связанным с применением этой вакцины в отношении различных штаммов", - сказал заместитель председателя Совбеза.

Рецепты вакцин

"Понятно, что всегда существует ощущение, что если государство что-то продвигает, если этого много, то это хуже, чем то, чего мало, и то, что не продвигают. Или тем более хуже любого иностранного", - заметил Медведев. "Но на самом деле это не так. И "Спутник" действительно является высокоэффективной вакциной, которая работает в значительной степени даже более эффективно и по отношению к последнему штамму, я имею в виду "омикрон", - убежден зампред СБ.

Он сослался на мнение ученых, с которыми находится в постоянном контакте, о том, что векторную вакцину "Спутник V" достаточно легко можно "подстроить" под разные штаммы коронавируса. "И такая работа ведется, в том числе по "омикрону", - напомнил Медведев. По его данным, вакцину, основанную на убитом вирусе, технологически сложнее "настроить" на борьбу с разными штаммами.

Заместитель председателя Совбеза обратил внимание на то, что у РФ "пока нет своей матричной РНК-вакцины типа Pfizer и Moderna". "Это тоже, кстати, задача, которой надо заниматься, потому что у этой вакцины есть и свои плюсы, и свои минусы. Так что работа в этом направлении ведется", - заверил Медведев.