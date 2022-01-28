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Малайзия намерена полностью запретить продажу сигарет рожденным после 2005 года

По словам министра здравоохранения Малайзии Хайри Джамалуддина, болезни, вызываемые курением, остаются основной причиной смерти в стране

СИНГАПУР, 28 января. /ТАСС/. Власти Малайзии планируют полностью запретить продажу сигарет и табачных изделий лицам, рожденным после 2005 года. Об этом пишет в пятницу новостной портал Malaysiakini со ссылкой на министра здравоохранения Хайри Джамалуддина.

"Малайзия, как и некоторые государства Западно-Тихоокеанского региона, надеется в этом году принять закон, который позволит избавить целое поколение от курения", - указал глава ведомства. По его словам, "это позволит сделать закон о запрете продаже любых табачных изделий лицам, рожденным после 2005 года".

Министр также отметил, что "болезни, вызываемые курением, остаются основной причиной смерти в Малайзии". Так, ежегодно от последствий табакокурения умирает около 27,2 тыс. человек, при этом всего в 2021 году в стране было зафиксировано примерно 31 тыс. летальных исходов.

По данным местных СМИ, новый закон предполагает постепенное повышение возрастных ограничений на приобретение табачной продукции.

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