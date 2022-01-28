Медведев подчеркнул важность достойных зарплат для сотрудников МВД

ГОРКИ, 28 января. /ТАСС/. Сотрудники Министерства внутренних дел России должны получать достойную зарплату за свой труд, сопряженный с риском для жизни, заявил заместитель председателя Совета безопасности (СБ) РФ Дмитрий Медведев в интервью российским СМИ, в числе которых агентство ТАСС.

По его словам, на момент запуска реформы МВД более 10 лет назад "заработная плата сотрудника МВД была просто несоразмерно маленькой".

"А мы прекрасно понимаем, что сотрудники полиции, органов внутренних дел, как и любых других спецслужб, должны получать достойную зарплату за свою работу, потому что это работа с риском для жизни", - подчеркнул Медведев.

По его словам, принимаются решения по повышению зарплат сотрудников МВД с учетом роста цен.

Реформа МВД проводилась с 2009 по 2011 годы по инициативе Медведева, занимавшего тогда пост президента России. Ее целями было повышение эффективности работы правоохранительных органов, борьба с коррупцией и улучшение имиджа министерства. Самые первые шаги к преобразованию ведомства были сделаны сразу после ряда резонансных преступлений. В их числе дело майора милиции Дениса Евсюкова, признанного виновным в двух убийствах и 22 покушениях на убийства в 2009 году.

В марте 2010 года Медведев попросил представить законопроект "О полиции" для всеобщего обсуждения в интернете и переименовать милицию в полицию. 7 февраля 2011 года закон был подписан и вступил в силу с 1 марта того же года. Документ предусматривал внеочередную аттестацию работников органов внутренних дел, которая завершилась в начале августа 2011 года. В ходе реформирования ведомства численность его сотрудников была сокращена на 22%.

Полный текст интервью будет в пятницу опубликован на сайте ТАСС.